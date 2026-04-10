В Марий Эл накануне вечером вода отступила от 138 жилых домов, 134 из которых расположены в Йошкар-Оле. При этом 32 дома в столице региона остаются подтопленными, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Марий Эл В Йошкар-Оле в зоне подтопления остаются 32 дома

Уровень воды в среднем по республике снизился на 10,5 см, и снижение продолжается.

По данным МЧС, в зоне подтопления работают 20 сотрудников и задействованы 14 единиц техники, включая четыре плавсредства. Угрозы жизни и здоровью людей нет, жилые дома не разрущены.

