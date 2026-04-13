Именем чемпиона мира по ледовому спидвею Николая Красникова хотят назвать улицу

Главное управление архитектуры Уфы предлагает присвоить улице возле деревни Ветошниково имя восьмикратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Николая Красникова. Власти выставили на голосование два варианта наименования: «улица Николая Красникова» и «улица Мотогонщика Красникова».

В уфимском Центре технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, председателем правления которого был спортсмен, предлагают голосовать за первый вариант. Там отмечают, что с ходатайством о присвоении имени заслуженного мастера спорта России выступило министерство спорта Башкирии.

Опрос завершится 12 апреля.

Николай Красников родился в Шадринске Курганской области. Он восемь раз становился чемпионом мира по ледовому спидвею в личном зачете и 12 раз — в командном. В июне прошлого года спортсмен, на тот момент руководивший спортшколой имени Николая Гастелло, погиб в ДТП в Кушнаренковском районе. Ему было 40 лет.

Идэль Гумеров