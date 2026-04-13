Первое впечатление от Узбекистана — архитектурно-цветовое. Высоченные, изгибающиеся наружу выпуклые стены старых городов, дворец эмиров «Арк» в Бухаре, дворец Амир-Тимура «Ак-Сарай» в Шахрисабзе, домики «еврейских махалля» — мини-кварталов с местным муниципальным управлением под руководством «калантаров»-старост— и в Бухаре, и в Самарканде. Светло-коричневые тона обожженной глины.

Мечети, медресе, караван-сараи — тоже гигантские коричневые строения, обычно от мостовой до вершины куполов обильно политые глазурованной фарфоровой плиткой глубокого синего цвета. Этот цвет в Узбекистане — главный, как мне кажется. Он есть и на нынешнем государственном флаге —верхняя из трех полос. Был и на флаге Амир-Тимура. Всплески этого цвета — от небесно-голубого у Тамерлана до глубоко-синего, и даже фиолетового на мозаиках площади Регистан в Самарканде — заполняют все местные палитры. В том числе, палитру денежных знаков.

Об этом стоит поговорить отдельно. Денежная система Узбекистана выглядит довольно непривычно, заставляет вспомнить 1990-е. 1 руб. обменивается на 140 сумов, кстати, везде: и в городских банках, и в аэропорту, и у частных менял на самаркандском рынке Сиаб. Поэтому, когда тебе называют цену на кофе в 35 тыс., ты сначала внутренне вздрагиваешь, а потом делишь и получаешь меньше 300 руб.

Но я даже не о ценах, а о самих купюрах. Вот, послушайте, как Госбанк определяет основные цвета своих банковских билетов. «Десятка» —10 тыс. сумов — «синий, фиолетовый, розовый». «Двадцатка» — «синий, фиолетовый, коричневый». «Пятьдесят» — «фиолетовый, синий, желтый». Наконец, банкнота в 200 тыс. сумов определяется как «бирюзовая». Поверьте мне на слово, различить в пачке потертые 200 и 20 с первого раза ну очень сложно. Хорошо, что местные знают эту особенность русского цветовосприятия и аккуратно предупреждают: «Это не двадцатка»…

И я понял, отчего так. Когда ты и поколения твоих предков растут среди такого буйства синего цветового спектра, тебе наверняка очень легко различить любой из 180 оттенков синего. Именно столько их обозначено в самой знаменитой профессиональной цветовой палитре.

Дмитрий Буткевич