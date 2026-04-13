В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу доставлен еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян. Сейчас в медучреждении лечатся два человека с таким диагнозом, сообщили «РИА Новости» в больнице.

После очередного случая заражения Роспотребнадзор начал в Московской области противоэпидемические мероприятия. Планируется выявить контактных лиц и провести обследование.

31 марта пресс-служба Домодедовской больницы и Роспотребнадзор подтвердили госпитализацию двух человек с подозрением на оспу обезьян. Позднее диагноз подтвердился только у одного из них.

