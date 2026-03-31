Роспотребнадзор подтвердил госпитализацию пациентов с оспой обезьян в Подмосковье

Два человека, зараженные оспой обезьян, госпитализированы в Домодедовскую больницу. Об этом «РИА Новости» заявили в медучреждении. Ранее информацию о заболевших опубликовал Telegram-канал Mash.

«Правда», — заявил представитель больницы агентству в ответ на просьбу прокомментировать данные Mash. По информации канала, два человека с повышенной температурой попали в больницу в понедельник. Оба заболевших — жители Мытищ, при этом они утверждали, что не выезжали за границу и не контактировали с больными. Также Mash утверждал, что в начале февраля три случая заражения оспой обезьян фиксировали в Домодедовской больнице.

На вопрос о самочувствии пациентов в больнице заявили, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области заявили ТАСС, что в Домодедово госпитализировали пациента «с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо». «Выдано предписание на проведение дезинфекции», — добавили в ведомстве.