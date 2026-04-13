Прокуратура потребовала приговорить экс-сенатора Савельева к десяти годам колонии
К десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и лишением госнаград потребовала приговорить прокуратура бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Он обвиняется в подготовке убийства своего делового партнера. По данным “Ъ”, второму фигуранту — трижды судимому Сергею Дюкову — обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Путем частичного сложения приговоров (он был осужден ранее) общее наказание должно составить восемь лет строгого режима.
Дело рассматривалось в Тверском райсуде присяжными. 12 марта они единогласно признали подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях. При этом господин Дюков заслужил у присяжных снисхождения, а господин Савельев — нет.
Сергею Дюкову инкриминируется подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а господину Савельеву — организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Согласно материалам дела, поводом для подготовки убийства совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова, которого должны были устранить в марте 2024 года, стали разногласия в ведении бизнеса указанной компании. Коммерсанта планировали убить при перевозке из колонии №2 Калужской области, где предприниматель отбывал срок два с половиной года за растрату командировочных, в суд для рассмотрения жалобы.
Тульский бизнесмен Юрий Нефедов, к которому обратился сенатор, выделивший на эту цель $100 тыс., признал вину. Тверской суд Москвы 25 марта отправил его в колонию строгого режима на четыре года https://www.kommersant.ru/doc/8534736 Частично согласился с обвинением и господин Дюков, который заявил, что не знал, кто заказчик. Он должен был найти исполнителя. Дмитрий Савельев вину никогда не признавал, утверждая, что господин Нефедов его оговорил, чтобы облегчить свою участь.