Прокуратура потребовала приговорить экс-сенатора Савельева к десяти годам колонии

К десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и лишением госнаград потребовала приговорить прокуратура бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Он обвиняется в подготовке убийства своего делового партнера. По данным “Ъ”, второму фигуранту — трижды судимому Сергею Дюкову — обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Путем частичного сложения приговоров (он был осужден ранее) общее наказание должно составить восемь лет строгого режима.

Дело рассматривалось в Тверском райсуде присяжными. 12 марта они единогласно признали подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях. При этом господин Дюков заслужил у присяжных снисхождения, а господин Савельев — нет.

Сергею Дюкову инкриминируется подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а господину Савельеву — организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам дела, поводом для подготовки убийства совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова, которого должны были устранить в марте 2024 года, стали разногласия в ведении бизнеса указанной компании. Коммерсанта планировали убить при перевозке из колонии №2 Калужской области, где предприниматель отбывал срок два с половиной года за растрату командировочных, в суд для рассмотрения жалобы.

Тульский бизнесмен Юрий Нефедов, к которому обратился сенатор, выделивший на эту цель $100 тыс., признал вину. Тверской суд Москвы 25 марта отправил его в колонию строгого режима на четыре года https://www.kommersant.ru/doc/8534736 Частично согласился с обвинением и господин Дюков, который заявил, что не знал, кто заказчик. Он должен был найти исполнителя. Дмитрий Савельев вину никогда не признавал, утверждая, что господин Нефедов его оговорил, чтобы облегчить свою участь.

Мария Локотецкая