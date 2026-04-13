Работодателей Башкирии обязали отчитываться о рабочих местах для участников СВО

Работодатели Башкирии должны будут каждый квартал подавать в центры занятости информацию о заполнении рабочих мест, выделенных в рамках квоты для участников специальной военной операции. Порядок отчетности утвердило своим приказом министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

В отчет работодателей, помимо базовой информации о хозяйствующем субъекте, будут входить такие данные, как среднесписочная численность работников в отчетном квартале, квота для военнослужащих, а также количество работников, поступивших по этой квоте, с указанием профессии. Также необходимо указать, сколько человек из этого числа являются инвалидами. В информации о свободных рабочих местах необходимо прописывать профессию, требования к образованию и зарплату.

Полученные от работодателей данные центры занятости должны будут передавать в Республиканский центр занятости, тот — в отдел содействия занятости населения и поддержки безработных минтруда Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре Курултай Башкирии принял региональный закон о квотах при трудоустройстве для ветеранов СВО

