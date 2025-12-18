В Башкирии приняли закон о квотах для трудоустройства участников СВО

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон «Об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции в Республике Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Работодателям с численностью работников от 100 человек установлена квота для обязательного приема на работу бывших участников СВО в размере 1% среднесписочной численности сотрудников. Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации напрямую и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будут считать заключение трудового договора с бойцом СВО.

«Квотирование рабочих мест для защитников Родины — не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь»,— отметил спикер парламента Контсантин Толкачев, добавив, что некоторые регионы «уже практикуют такой механизм».

С принятием закона около 1,1 тыс. работодателей в Башкирии смогут создать более пяти тысяч рабочих мест для военнослужащих.

Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает льготы бизнесу при трудоустройстве участников СВО, отмечается в сообщении.

Майя Иванова