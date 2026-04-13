Нижегородская область получит 146,5 млн рублей на информатизацию медицины

Правительство РФ утвердило объемы финансирования информатизации систем здравоохранения из федерального бюджета в 2026 году. Российские регионы получат на эти цели 10 млрд руб., следует из документов, опубликованных на сайте кабинета министров. Нижегородской области на эти цели направят 146,5 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетные средства предназначены для обеспечения взаимодействия информационных систем региональной медицины с сервисами страхования, предоставления электронных услуг и сервисов, внедрения электронного документооборота и искусственного интеллекта, отмечается в документах.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию здравоохранения Нижегородской области направили 13,5 млрд руб.

Владимир Зубарев