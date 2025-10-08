Нижегородская область получила 13,5 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
Из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения Нижегородской области направили более 13,5 млрд руб. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил во время рабочей поездки посетил в регион.
Фото: пресс-служба президента РФ
По его словам, первый этап модернизации уже заканчивается: «Мы видим, что субъект вовремя исполняет все взятые обязательства. На этот год еще запланировано введение большого количества объектов после капитального ремонта. Главное сейчас не снижать темпы строительства и своевременно все это ввести. Оборудование, автотранспорт, все поставлено. Стройки сегодня уже работают».
Также господин Мурашко напомнил, что по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на капитальный ремонт и переоснащение Нижегородской областной детской клинической больницы выделено дополнительное финансирование.
В 2022 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что за три года капитальный ремонт и переоснащение детской клинической больницы из федерального и областного бюджетов планируется направить около 2,5 млрд руб.