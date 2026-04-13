Сын Амана Тулеева будет бороться за мандат депутата Госдумы в Кузбассе

Сын скончавшегося в 2023 году бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Дмитрий Тулеев зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования «Единой России» (ЕР). Он намерен стать кандидатом по партийному списку на выборах в Госдуму РФ в сентябре этого года.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В анкете 57-летнего Дмитрия Тулеева, занесенной в базу данных праймериз, указано, что он временно не работает. Господин Тулеев с 2002 года возглавлял ФКУ «Сибуправтодор», представляющее «Росавтодор» в девяти регионах Сибирского федерального округа. В 2024-м на этом посту его сменил Игорь Толстых.

Отец Дмитрия Тулеева Аман Тулеев руководил Кузбассом в 1997–2018 годах. Затем в течение нескольких месяцев он занимал кресло спикера законодательного собрания области.

К настоящему времени для участия в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму в Кузбассе зарегистрировались более 50 кандидатов. В их числе действующие депутаты нижней палаты Федерального собрания Антон Горелкин, Олег Матвейчев, Вячеслав Петров, Павел Федяев. В 2021 году региональная группа кандидатов ЕР объединила Кемеровскую и Томскую области.

Валерий Лавский