Инвестировать в недвижимость в Черноземье выгоднее всего в Курске

Курск вошел в число лидеров рейтинга российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, заняв четвертое место. По подсчетам аналитиков, среднегодовая реальная доходность вложений с учетом сдачи площадей в аренду составляет там 15,4%. Без этого учета — 10,7%. Ни один другой регион Черноземья не смог показать похожие цифры. Данные опубликовало РИА Новости 13 апреля.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» рассчитывал показатель доходности от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду в период 2023-2025 годов. В расчетах учитывались выплата НДФЛ, счетов по ЖКУ, взносов за капитальный ремонт и налогов на имущество физлиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции.

Вторым в Черноземье, но только 54-м в общероссийском рейтинге стал Воронеж. С учетом сдачи в аренду результат составил 4,1% годовых, без нее — 0,4%, что все еще немного опережает инфляцию.

Липецк занял 58-е место с результатом 3,4%. Без учета сдачи в аренду показатель уже ушел в «минус» на 0,4%.

На 65-е место аналитики поместили Тамбов с доходностью 2,1%. «Минус» без учета аренды достиг 2,8%.

Последним из облцентров с положительным показателем доходности стал Белгород с результатом 0,8% и 68-м местом. Без сдачи в аренду недвижимость была убыточна на 2,2%.

Аутсайдером Черноземья был признан Орел, расположившийся на 77-й строчке рейтинга. Недвижимость даже со сдачей в аренду, по оценкам аналитиков, была там убыточна на 1,8%. Без этого фактора «минус» достигал 4,9%. Фактически в Орле доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть покупка «квадратов» не позволяла в последние годы там даже сохранять свои деньги.

В среднем по городам — региональным центрам доходность от сдачи в аренду составила 5,5% годовых. Всего в пяти среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию превысила 15%. Выше Курска в рейтинге расположились Абакан (25,3%), Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%). Результат Москвы составил 0,3%, а Санкт-Петербурга — 7% годовых.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что лидерами макрорегиона в общероссийском рейтинге по вводу жилья в 2025 году стали Воронежская и Курская области, занявшие 16-е и 19-е места соответственно. Воронеж показал самый высокий общий объем и показатель в пересчете на одного жителя. Курск в свою очередь продемонстрировал наибольший рост по сравнению с предыдущим годом.

Денис Данилов