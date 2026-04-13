Минюст США пригрозил судом всем покупателям иранской нефти

Минюст США намерен судиться с любой страной, которая будет покупать или продавать иранскую нефть. Об этом в соцсети X заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора Тодд Бланш.

«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями»,— написал господин Бланш. Так он прокомментировал публикацию Белого дома с цитатой президента Дональда Трампа. Тот заявлял о намерении установить «полную блокаду» Ирана на море.

Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после неудавшихся переговоров иранской и американской сторон в Исламабаде 11 апреля. Переговорщики не смогли договориться как минимум по одному из пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана. США намерены блокировать все корабли, входящие в иранские порты и выходящие из них, с 17:00 мск 13 апреля. Американские ВМС будут пропускать суда, следующие транзитом через Ормузский пролив в порты других стран.