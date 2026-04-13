55 участков получили предприниматели в Удмуртии в аренду без торгов за шесть лет

Выделение земельных участков предпринимателям под инвестпроекты в аренду без торгов в Удмуртии привлекло за шесть лет 15 млрд руб. инвестиций. Региональная казна пополнилась на 491,7 млн руб. Такие цифры озвучили на заседании комиссии Госсовета республики по экономической политике, промышленности и инвестициям, пишет пресс-служба республиканского парламента. Всего в 2020-2026 годах инвесторам предоставили 55 земельных участков, 12 из них — в 2025 году.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Удмуртский фонд развития предпринимательства планирует выдать 560 микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 1,7 млрд руб. в 2026 году. На займы промпредприятиям предусмотрено 350 млн руб.