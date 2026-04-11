Удмуртский фонд заложил 1,7 млрд рублей на микрозаймы субъектам МСП в 2026 году

Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) планирует выдать 560 микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 1,7 млрд руб. в 2026 году. Из них 170 млн руб. направят начинающим предпринимателям, рассказал гендиректор УФРП Алексей Вьюгов на заседании комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям, сообщает пресс-служба республиканского парламента. На займы промышленным предприятиям предусмотрено 350 млн руб.

По словам господина Вьюгова, в 2025 году 470 субъектов МСП получили микрозаймы на общую сумму 1,4 млрд руб. Большинство заемщиков — представители сферы торговли и услуг. Промышленным предприятиям в том году было выдано 11 займов на 425,3 млн руб.

Предпринимателям выдают микрозаймы на сумму до 5 млн руб. по ставке 6-12% годовых, промпредприятиям — от 50 до 200 млн руб. под 3-6,5% годовых, добавил Алексей Вьюгов. Он напомнил о кредитовании фондом IT-компаний: в 2025 году такой поддержкой воспользовалась одна компания, получив 20 млн руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что УФРП снизил ставки по ряду кредитных продуктов с 8 до 6%. В частности, речь идет о микрокредитовании компаний с высокой долей владения участников СВО (от 50%) и субъектов социального предпринимательства.