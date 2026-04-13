Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной
Гагаринский райсуд Москвы приговорил Артема Чекалина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей (зарплата за четыре года). Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) проходил по делу о выводе из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Артем Чекалин был взят под стражу в зале суда. При этом суд сохранил арест на имущество осужденного и средства на его счетах. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.
Артем Чекалин
Суд признал его виновными в переводе денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; от пяти до десяти лет колонии).
Изначально обвиняемых было двое. Помимо Артема Чекалина перед судом предстала его бывшая жена. Валерия Чекалина отрицала вину, а Артем Чекалин признавал частично. Оба находились под домашним арестом.
16 марта Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановил процесс в связи с наличием онкологического заболевания. Оно было диагностировано после того, как она родила четвертого ребенка, на этот раз от тренера по аргентинским танцам Луиса Сквиччиарини. Женщину перевели под запрет определенных действий.