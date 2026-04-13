Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной

Гагаринский райсуд Москвы приговорил Артема Чекалина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей (зарплата за четыре года). Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) проходил по делу о выводе из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Артем Чекалин был взят под стражу в зале суда. При этом суд сохранил арест на имущество осужденного и средства на его счетах. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.

Артем Чекалин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд признал его виновными в переводе денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; от пяти до десяти лет колонии).

Изначально обвиняемых было двое. Помимо Артема Чекалина перед судом предстала его бывшая жена. Валерия Чекалина отрицала вину, а Артем Чекалин признавал частично. Оба находились под домашним арестом.

16 марта Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановил процесс в связи с наличием онкологического заболевания. Оно было диагностировано после того, как она родила четвертого ребенка, на этот раз от тренера по аргентинским танцам Луиса Сквиччиарини. Женщину перевели под запрет определенных действий.

Мария Локотецкая