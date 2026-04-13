В Совбезе рассказали о рисках для продовольственной безопасности РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке «создает риски для продовольственной безопасности» России, но в то же время «открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников, комментируя войну США и Израиля против Ирана.

По его словам, Россия относится к наиболее обеспеченным продовольствием странам. В последние годы в России достигнуты целевые показатели самообеспеченности по основным видам продовольствия, установленные Доктриной продовольственной безопасности РФ. Россия остается ведущим мировым экспортером пшеницы (20% мирового экспорта) и подсолнечного масла (30%) и значимым экспортером ячменя, кукурузы, свинины и мяса птицы (3 – 8 места в мировом экспорте по физической массе). Также на Россию приходится примерно 20% мирового экспорта удобрений, в том числе вместе с Белоруссией – 40% калийных удобрений. Собственное производство удобрений и топлива, как подчеркнул Александр Масленников, позволяет контролировать себестоимость отечественного продовольствия. Россия, как следует из его комментария, находится «в достаточно сильной позиции» для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки.

В части зависимых от импорта секторов продовольственного рынка, например плодоовощной продукции, ситуация, по словам замсекретаря Совбеза РФ, иная. «Импортные фрукты, орехи, шоколад и другие товары могут дорожать на фоне логистических трудностей в мире,— допустил он.— При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил».

Елена Черненко