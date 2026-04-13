В обустройство контейнерных площадок в Приангарье вложат полмиллиарда рублей

В 2026 и 2027 годах запланировано обустроить 1437 контейнерных площадок и закупить 3217 контейнеров для ТКО. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 480,7 млн руб., сообщили в правительстве Иркутской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2019-го по 2025 год в регионе было создано 10,3 тыс. новых контейнерных площадок, приобретено 28,1 тыс. контейнеров. Это потребовало 1,2 млрд руб., отметили в облправительстве.

Обустройство контейнерных площадок ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Михаил Кичанов

