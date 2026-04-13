Шайба Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Монреаля» отличились Ник Сузуки, Иван Демидов, Алекс Ньюхук и Закари Болдук. У «Айлендерс» гол забил Кейси Сизикас. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 18 из 22 бросков.

Российский форвард Иван Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне. Всего в текущем регулярном чемпионате он набрал 62 очка (19 голов + 43 результативные передачи) в 81 матче.

«Монреаль» с 106 очками по итогам 81 игры занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Ранее клуб досрочно вышел в play-off НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» располагается на шестой строке дивизиона Метрополитен, набрав 91 балл в 81 встрече. После поражения от «Канадиенс» команда лишилась шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

