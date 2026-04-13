Губернатор Филимонов сообщил о трех сбитых над Череповцом БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Череповец в Вологодской области. В небе над городом сбиты три беспилотника, один из них — вблизи промышленной площадки. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

В Вологодской области, по словам господина Филимонова, «деградируется связь», а также введен режим повышенной готовности. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов БПЛА приближаться к ним не следует, напомнил губернатор.

Аэропорт Череповца закрыт более двух часов. Информация о пострадавших и повреждениях в городе при уничтожении дронов не приводится.