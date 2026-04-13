Чистая прибыль «Томского электромеханического завода» упала в 2,6 раза

По итогам 2025 года чистая прибыль по РСБУ АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» (ТЭМЗ) составила 204 млн руб. Годом ранее — 530,2 млн руб., следует из отчетности компании.

Выручка организации снизилась на 4%, до 1,8 млрд руб. Доходы от производства прочего электрооборудования предприятия в прошлом году составили 666,7 млн руб. (-17,8%), при этом доходы от производства трубопроводной арматуры выросли на 17,3%, до 811,2 млн руб., от ремонта электрооборудования увеличились на 13,5%, до 221,7 млн руб.

Прочие доходы ТЭМЗ за прошлый год выросли в 15,5 раза, до 113,4 млн руб., прочие расходы — в 1,8 раза, до 142,2 млн руб. В отчетности компании указывается, что в прошлом году, как и годом ранее, издержки производства остались высокими. При этом внутренний спрос на продукцию заметно охлаждается, а конкуренция усиливается.

АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» занимается производством горно-шахтного оборудования и промышленных вентиляторов, выпускает антипомпажные и регулирующие клапаны для газопроводов. Гендиректором организации с апреля 2018 года является Иван Пушкарев.

