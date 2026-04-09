Путин намерен встретиться с президентом Индонезии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке контактов Владимира Путина с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

«Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президентов.

Прабово Субианто приезжал в Россию с рабочим визитом в декабре 2025 года. Тогда же он встречался с президентом Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каково Прабово в Кремле».