Петербург попал в топ-5 городов РФ с лучшим качеством жизни

Санкт-Петербург попал в пятерку городов России с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сказано в исследовании заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербург вошел в топ-5 городов РФ с лучшим качеством жизни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мониторинг, который провел вуз, показал, что кроме города на Неве в топ-5 попали Москва, Грозный, Сочи и Владикавказ.

В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. Жилье же доступнее всего в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Лучшая экология — в Грозном, Владикавказе и Новороссийске.

Матвей Николаев