Почти половина внешнего товарооборота в ЮФО приходится на Краснодарский край

Внешнеторговый оборот Краснодарского края по итогам 2025 года достиг рекордных значений, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, регион занял первое место в Южном федеральном округе, обеспечив 46% совокупного товарооборота. Общий внешнеторговый оборот вырос более чем на 10%, экспорт — на 20%.

Глава региона отметил, что кубанская продукция сохраняет высокий спрос на зарубежных рынках, при этом наиболее заметный рост поставок зафиксирован в направлении Китая, Египта, Азербайджана и Казахстана. Положительная динамика также наблюдается в торговле с Турцией, Индией и Белоруссией. Около 64% экспорта региона приходится на продукцию высокой степени переработки.

По итогам 2025 года Краснодарский край впервые занял пятое место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта, а в общем рейтинге субъектов РФ поднялся на девятую позицию. Существенный вклад в рост показателей обеспечили металлургическая отрасль, где объемы удвоились, а также фармацевтика и парфюмерно-косметический сектор, продемонстрировавшие рост более чем на 37%. В агропромышленном комплексе основную динамику обеспечили поставки рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции.

В целом регион в 2025 году осуществлял внешнюю торговлю с 172 странами, экспортные поставки велись в 139 государств. В Китай экспортировались мясо, субпродукты, овощи и масличные культуры, в Египет — изделия из черных металлов и зерновые, в Турцию, Индию и Азербайджан — жиры и масла, сахар и удобрения. В Казахстан направлялись молочная продукция, кондитерские изделия и химическая продукция, в Белоруссию — фрукты, орехи, зерновые, продукция переработки, а также пластмассовые изделия, бумага и электротехническое оборудование.

Вячеслав Рыжков