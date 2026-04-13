Водителя Suzuki посадили на 4,5 года за гибель четырех человек в ДТП под Омском

Омский суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима водителя кроссовера Suzuki за гибель четырех человек в автоаварии. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Авария, в обстоятельствах которой разбирался суд, произошла 15 августа 2024 года на 33-м км трассы Омск — Красноярк. 42-летний водитель Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ Patriot с прицепом. Отечественный автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

От полученных травм на месте ДТП погибли 44-летний водитель УАЗа, его 21-летний сын, а также супруга обвиняемого. Спустя пару месяцев в больнице от ожогов скончалась жена водителя УАЗа. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек).

