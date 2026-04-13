Челябинск попал в топ-10 рейтинга по доходности от сдачи жилья в аренду

В Челябинске среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость составила 16,4% за 2023-2025 годы. По этому показателю Челябинск занял третье место среди 79 субъектов РФ. Рейтинг представлен РИА «Новости» на основе прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду, потребительской инфляции, платежей за капитальный ремонт, НДФЛ, ЖКУ, а также налога на имущество физических лиц.

На первом месте рейтинга оказался Абакан, где среднегодовая доходность от вложений в недвижимость составила 25,3%, а на втором — Оренбург с 20,2%.

Невыгоднее всего сдавать в аренду недвижимость в Калининграде. Доходность собственника за три года составит -2,9%. Схожая ситуация сложилась в Якутске и Орле. Там показатели доходности составили -2,1% и -1,8%.

Ольга Воробьева