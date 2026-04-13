Экс-глава Gucci Стефано Кантино стал содиректором Dolce & Gabbana

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana (D&G) назначил своим генеральным содиректором Стефано Кантино, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Ранее господин Кантино был главой другого модного дома, Gucci, также он работал в Prada. Вторым генеральным директором D&G остается Альфонсо Дольче.

Стефано Кантино

Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP Стефано Кантино

На прошлой неделе стало известно, что с поста главы совета директоров D&G ушел один из ее основателей, Стефано Габбана. Господин Габбана основал модный дом в 1985 году вместе с Доменико Дольче. После ухода господина Габбана совет директоров возглавил брат его бизнес-партнера Альфонсо Дольче.

Как сообщает Bloomberg, основатели компании до сих пор владеют 80% ее акций. Оставшиеся 20% находятся в руках брата и сестры Доменико Дольче. D&G переживает сложные времена — на ее бизнес негативно влияет общий спад на рынке товаров класса люкс, долги компании достигли €450 млн.

Яна Рождественская