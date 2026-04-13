Биржевая цена алюминия достигла максимума с марта 2022 года

Биржевая цена алюминия на утренних торгах поднималась до $3,546 тыс. за т — максимального показателя с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже LME.

К 10:48 мск стоимость алюминия замедлила рост до $3,498 тыс. за т. По сравнению с закрытием прошлого дня металл торгуется в плюсе.

В марте цена алюминия достигла минимума с 2018 года, писал Bloomberg. К 19 марта показатель упал на 8,4% — до $3,11 тыс. за т. В агентстве объясняли снижение начавшимся конфликтом на Ближнем Востоке и рисками для региональных поставок металла.