Два юрлица OCSiAl передали под управление «дочки» «Роснано»

Два юрлица крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок OCSiAl перешли под управление «Роснано». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Под управление российской госкомпании перешли ООО «Плазмокатализ» и ООО «Универсальные добавки». С 10 апреля юрлицами руководит дочерняя компания «Роснано» ООО «Сигма.Новосибирск». В середине марта суд в Новосибирске обратил эти юрлица в доход государства. Их учредителем было назначено Росимущество.

OCSiAl основал ученый из Новосибирска Михаил Предтеченский в 2010 году. Штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге, компания имеет представительства в США, Канаде, Южной Корее, Китае, Японии, Индии, Мексике и других странах. Производит графеновые нанотрубки — свернутые в цилиндр плоскости графена толщиной в один атом, обладающие уникальной прочностью, гибкостью и высокой электропроводностью. Их добавляют в другие материалы, чтобы улучшить качество последних.

В 2014 году «Роснано» вложило в компанию $20 млн и приобрело евробонды еще на $40 млн. OCSiAl стала первой компанией-«единорогом» в инвестиционном портфеле госкорпорации («единорогами» называют частные, не представленные на бирже стартапы с рыночной оценкой выше $1 млрд). В 2021 году стоимость OCSiAl оценивали в $2 млрд. В «Роснано» говорили, что стоимость доли корпорации в OCSiAl превысила $300 млн.