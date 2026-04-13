В Красноярске объявлен тендер на строительство дороги за 128,4 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Красноярска начало поиск подрядчика для строительства новой дороги в микрорайоне Мичуринском. Начальная стоимость контракта — 128,4 млн руб. Итоги торгов подведут 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас в микрорайоне мы строим школу на 1280 мест. Будущая дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд к учебному учреждению. Также она станет еще одним выездом из микрорайона, обеспечит подъезды к жилым домам»,— отметил замглавы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.

Двухполосная дорога соединит две улицы — Волжскую и Кутузова. Ее протяженность составит 628,8 м. Подрядчик должен установить вдоль дороги опоры освещения, разместить скамейки и урны, провести озеленение.

Сроки реализации проекта — лето 2027 года. Заявки на участие в торгах принимают до 22 апреля.

Михаил Кичанов