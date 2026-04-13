Число госзакупок российских автомобилей снизилось на четверть в начале года

В первом квартале было проведено 1,3 тыс. тендеров на покупку автомобилей для госслужащих на общую сумму 6,99 млрд руб. Это на 26% меньше год к году в штуках и на 19% — в деньгах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы «Тендерплан».

Сильнее всего снизились закупки автомобилей Lada. За первый квартал состоялось 464 тендера на закупку машин «АвтоВАЗа» на 1,1 млрд руб. Это на 32% меньше год к году в штуках и на 42% — в деньгах. Число закупок автомобилей УАЗа снизилось на 34%, до 191 тендера. Общая сумма снизилась на 44%, до 549,2 млн руб.

В список отечественных автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими, входят 12 брендов. Среди них — Lada, «Москвич», УАЗ, Aurus и другие.