Два бойца СВО с Ямала вернулись из плена во время пасхального обмена

Из украинского плена в ходе пасхального обмена вернулись два бойца специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

По данным полпредства, одному из них удалось вернуться благодаря форуму волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Военнослужащий подписал контракт с Минобороны РФ в августе и в сентябре пропал без вести. В ходе мероприятия, которое прошло в Новом Уренгое (ЯНАО) в ноябре, полпреда УрФО Артема Жогу и губернатора Дмитрия Артюхова попросили помочь с поисками бойца. Информацию передали уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Выяснилось, что ямалец находится в плену — в РФ он смог вернуться через четыре месяца. Первым делом после освобождения боец позвонил семье.

В субботу Россия вернула из плена 175 своих военнослужащих и передала Украине столько же военнослужащих ВСУ. В процессе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области.

