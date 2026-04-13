В горах Бурятии погиб пилот параплана

Следователи СУ СКР по Республике Бурятия проводят доследственную проверку из-за гибели парапланериста. Как сообщает пресс-служба ведомства, тело мужчины с парапланом было обнаружено 8 апреля в горах Восточного Саяна в местности «Домик журавля» вблизи поселка Аршан Тункинского района. По предварительным данным, на теле погибшего обнаружены повреждения, «характерные для падения с высоты».

Как установлено следствием, погибший — житель Хабаровска, который несколько лет занимался парапланеризмом. В поселок Аршан он заехал 6 апреля по пути в другой регион.

Мужчина около двух дней дожидался подходящей погоды, после чего поднялся на вершину горы и совершил прыжок. После непродолжительного полета он врезался в склон и погиб на месте.

Влад Никифоров, Иркутск