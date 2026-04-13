В Краснодаре приостановлены полномочия президента краевой нотариальной палаты Черновой

Генеральная прокуратура РФ требует изъятия активов у президента Нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой, бывшей супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Как стало известно «Ъ», в основе антикоррупционного иска лежат утверждения надзора о содействии госпожи Черновой в сокрытии имущества, якобы незаконно приобретенного ее бывшим мужем, в том числе через оформление сделок по документам несуществующих лиц.

Ответчиками по делу также проходят дочери Черновых — Елена Рязанская, вице-президент краевой нотариальной палаты, и Анастасия Шепель, судья Арбитражного суда Краснодарского края. По данным «Ъ», приказом регионального управления Минюста приостановлены полномочия Галины Черновой и Елены Рязанской на руководящих постах в нотариальной палате. Основанием стал иск Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства в связи с предполагаемым нарушением антикоррупционных ограничений. Рассмотрение дела назначено в Октябрьском районном суде Краснодара на 17 апреля.

Галина Чернова, бывшая супруга Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год, по версии надзорного ведомства, получила карьерное продвижение в нотариате при поддержке мужа, ранее руководившего краевым управлением юстиции. Прокуратура утверждает, что его влияние способствовало назначению госпожи Черновой нотариусом в 1995 году и избранию президентом нотариальной палаты в 2001 году.

По данным иска, после развода супруги сохранили близкие отношения, а бывший судья якобы использовал возможности экс-жены для маскировки активов. Надзор утверждает, что Александр Чернов пользовался двумя паспортами на вымышленные имена — Леонтьева и Петрова, а сделки с их участием оформлялись через нотариальные процедуры с привлечением доверенных лиц.

В частности, в 2009 году, как следует из материалов иска, по документам гражданина Петрова была оформлена покупка квартиры площадью 275 кв. м и двух парковочных мест в ЖК «Александрийский маяк» в Сочи. Впоследствии объект оказался оформлен на Анастасию Шепель, дочь экс-главы краевого суда и судью арбитражного суда. В 2015 году аналогичным образом, по версии прокуратуры, были оформлены сделки с двумя квартирами в ЖК «Акватория» в Геленджике, приобретенными Светланой Новиковой, гражданской супругой господина Чернова.

Генпрокуратура требует лишить Галину Чернову права заниматься нотариальной деятельностью, а также обратить в доход государства ряд объектов недвижимости, включая офис нотариуса Елены Рязанской в Краснодаре стоимостью 1,8 млн руб. и жилой дом госпожи Черновой площадью 436 кв. м с участком общей стоимостью около 20,8 млн руб.

Александр Чернов ранее уже лишился значительной части активов: по искам Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество на сумму около 14,2 млрд руб.

По данным источников «Ъ», Галина Чернова и ее дочери не планируют комментировать предъявленные обвинения.