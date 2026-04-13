Выжившие на Камчатке туристы рассказали, как 6 часов удерживали палатку на ветру

Выжившие на Авачинском перевале на Камчатке туристы — семейная пара Федоровых — рассказали подробности происшествия в конце марта. По словам супругов, им более шести часов приходилось удерживать шатер-палатку на ветру, а затем около 30 часов «бороться за жизнь на улице».

«Непогода пыталась похоронить нас заживо... Мы с Димой физически пострадали не так сильно, но морально это… Правда, нет таких слов, которыми можно описать то, что внутри происходит»,— указано в Telegram-канале пары «сПУТНИКИ по жизни».

Супруги также попросили помочь семьям их друзей, погибших во время похода. Кроме того, Федоровы призвали не верить «полнейшему бреду», который пишут СМИ о случившемся.

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропала во время похода в Налычевском парке. Они вышли из поселка Пиначево 28 марта. 3 апреля у реки Шумная, предположительно, из-за конфликта группа разделилась. Из девяти человек семеро продолжили путь без спутникового телефона и палатки. Пятеро выживших получили обморожение. По факту ЧП возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 238 УК).