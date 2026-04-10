Гладков: 98 бойцов белгородского «Орлана» ранены, семь погибли с начала работы

С начала работы подразделения «Орлан» в Белгородской области семь его бойцов погибли, 98 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Вчера в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний боец Артур Сыромолот, у которого осталось пятеро детей.

«"Орлан" создавался по личному поручению нашего президента Владимира Путина, чтобы взаимодействовать с Росгвардией. Абсолютно боевое подразделение, одно из лучших, которое борется с врагом, а точнее с беспилотниками вооруженных сил Украины», — написал глава региона.

Губернатор также сообщил, что за 4,5 года в регионе было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, 18,5 тыс. из них восстановлены. Выплаты жителям из внебюджетного фонда составили около 4 млрд руб.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Белгородской областью было перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

О создании структуры для взаимодействия с Росгвардией — ГУП «Орлан» — стало известно в ноябре 2024 года. В августе прошлого года губернатор рассказал, что на содержание подразделения областной бюджет тратит в год около 1 млрд руб.

