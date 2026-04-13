Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, выдвинулся на праймериз

Бывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Эдуард Семенов, который экстренно посадил самолет в поле Новосибирской области в 2023 году, выдвинулся на праймериз. Как указано на сайте площадки, он направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Думу Березовского муниципального округа от пятимандатного избирательного округа №4.

Эдуард Семенов родился в Свердловске, в мае ему будет 59 лет, сейчас он пенсионер. Является сторонником партии «Единая Россия». В 1992 году он окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации. Напомним, самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле Новосибирской области в сентябре 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Позже появилась информация, что представители «Уральских авиалиний» предложили пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову уволиться, но затем эту информацию в авиакомпании опровергли. Однако через несколько месяцев Сергей Белов уволился из компании, а Эдуард Семенов находился в отпуске без содержания и устраивался работать таксистом и на стройку.

Мария Игнатова