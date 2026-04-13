В российских регионах вдвое сократили закупки лифтов на замену старым

В январе-марте 2026 года российские регионы более чем вдвое (на 55%) сократили закупки лифтов на замену старых, отслуживших нормативные 25 лет. Это следует из подсчетов Российского лифтового объединения (РЛО), с которыми ознакомился «Ъ». Всего в начале года было куплено 2,4 тыс. единиц оборудования.

На покупку подъемников власти субъектов РФ также потратили в два раза меньше средств — 10,7 млрд руб. По словам финансового директора Щербинского лифтостроительного завода Сергея Фирстова, в нескольких регионах наблюдается дефицит бюджета, из-за чего власти не могут вовремя заменить устаревшее оборудование. Как сообщили «Ъ» в Минстрое, снижение закупок в начале года отражает подготовительный этап. На 1 апреля 2026 года актуализированные планы по замене лифтового оборудования подписало большинство регионов, уточнили в министерстве.

Сейчас в России работает 600 тыс. лифтов. 100 тыс. из них необходимо будет заменить к 2030 году из-за истечения нормативного срока эксплуатации. По оценке РЛО, для замены всех устаревших подъемников требуется 600 млрд руб. 44 тыс. лифтов обслуживаются со спецсчетов, на которых не хватает средств, сообщили в объединении. Лидерами по закупкам лифтов среди регионов в начале 2026 года стали Смоленская область (555 шт.), Краснодарский край (192 шт.), Хабаровский край (177 шт.).

