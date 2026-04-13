Экс-главу дептранса Новосибирска освободили от наказания за злоупотребления

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву. По информации Центрального райсуда, экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и присудили полтора года колонии. Однако наказание было принято считать отбытым: обвиняемому зачли время нахождения под стражей и домашним арестом.

Как рассказали в прокуратуре региона, по версии следствия, с декабря 2022-го по декабрь 2023 года чиновник перевел 48 млн руб. в качестве субсидии муниципальному предприятию «Метро мир», а затем подписал отчет о целевом и эффективном использовании средств, содержащий недостоверные сведения. Речь в отчете шла о разработке проектно-сметной документации на строительство автодороги к микрорайону «Плющихинский».

