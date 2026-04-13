Два человека пострадали при ударе дронов в Белгородской области

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При детонации дрона пострадала мирная жительница. Женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. От госпитализации она отказалась, ей оказали помощь на месте. Там же повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

Кроме того, ранен боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Всего в ночь на 13 апреля над Россией уничтожены 33 беспилотника. БПЛА сбивали в том числе над Белгородской областью, их точное число Минобороны не приводит.