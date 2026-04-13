Силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над российскими регионами за ночь

Средства ПВО уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины над шестью российскими регионами. Об этом заявило Минобороны России.

Дроны были сбиты с 0:00 до 07:00 мск 13 апреля над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены в Неклиновском районе. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, написал он в Telegram-канале. В Брянской области около 1:00 объявлялась беспилотная опасность. Данных о пострадавших нет.