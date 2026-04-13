Под Новосибирском разоблачили преступную группу, легализовавшую сотню мигрантов

ФСБ выявила группу, которая занималась легализацией иностранных граждан в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Организаторами криминального бизнеса следствие считает двух жительниц региона. Они с привлечением своих знакомых организовали изготовление для иностранных граждан липовых бланков уведомлений о прибытии и договоров на ведение трудовой деятельности. По предварительным данным, женщины легализовали свыше ста мигрантов.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц), наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

