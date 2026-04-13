В Красноярске гендиректора «Доринвестстроя» осудили на 11 лет

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении гендиректора ООО «ПКФ "Доринвестстрой"». Его признали виновным в подделке официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в марте 2024 года между администрацией Кировского района Красноярска и ПКФ «Доринвестстрой» был заключен контракт на ремонт проездов к многоквартирным домам на улице Кутузова и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Стоимость работ составила 4 млн руб.

Глава фирмы, чтобы избежать расходов на лабораторные исследования, самостоятельно смонтировал подложные протоколы испытаний от имени лаборатории ООО «Красстройконтроль», считают правоохранители. Он внес ложные данные о соответствии асфальта ГОСТу и нормативной толщине покрытия. После прокурорской проверки было установлено, что слой асфальтобетонного покрытия оказался существенно тоньше, чем требовалось по контракту.

Свою вину в подделке документов гендиректор фирмы признал полностью, в мошенничестве — частично. «Стоимость услуг лаборатории по контракту была бы существенной, поэтому я принял решение не проводить испытания, а самостоятельно смонтировать протоколы. Использовал Adobe, за образец взял старую копию»,— пояснил он.

Александра Стрелкова