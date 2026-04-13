Красноярские таможенники выявили контрабанду пиломатериалов на 140 млн рублей

Красноярская таможня установила факты контрабанды 10 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород на 140,3 млн руб. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

При декларировании товара 46-летний директор одной из красноярских фирм указывал недостоверные сведения о поставщиках экспортируемой древесины в страны Средней Азии.

Красноярская таможня возбудила три уголовных дела о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Фигуранту грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В СТУ отметили, что в оперативно-разыскных мероприятиях приняли участие сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю и Сибирского линейного управления МВД России.

