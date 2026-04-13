Футбольная «Сибирь» отыграла два мяча в матче с «Машуком-КМВ»
В восьмом туре чемпионата в группе «Золото» Второй лиги футболисты «Сибири» сыграли с «Машуком-КМВ» из Пятигорска (Ставропольский край). Команды встретились в новосибирском манеже «Заря» 12 апреля.
Начало матча обескуражило болельщиков хозяев — к середине первого тайма «Сибирь» проигрывала 0:2. Во второй половине игры ситуация на поле изменилась. На 77-й минуте Александр Елисеев отыграл один мяч, а на 88-й Александр Носов свел матч вничью — 2:2.
Набрав 11 очков, «Сибирь» осталась на четвертом месте. Отставание от идущего третьим ивановского «Текстильщика», проигравшего в этом туре «Ленинградцу» (2:3), составляет два очка.
Омский «Иртыш», проигравший дома «Калуге» (0:1), опустился на последнее, десятое место в группе «Золото».