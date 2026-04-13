Правительство США намерено урегулировать конфликт рекламных компаний и Маска

Федеральная торговая комиссия (FTC) США ведет переговоры об урегулировании конфликта между владельцем соцсети X Илоном Марком и крупнейшими рекламными компаниями. По информации The Wall Street Journal, расследование FTC по выявлению возможного скоординированного бойкота платформы, скорее всего, будет завершено без предъявления обвинений и признания вины.

В рамках потенциального соглашения рекламные компании обязуются не перенаправлять бюджеты клиентов на другие платформы из-за политического характера контента, размещаемого в соцсети X. Сами рекламодатели сохранят за собой право выбора мест размещения своей рекламы.

Расследование FTC велось с 2025 года. Регулятор изучал, координировали ли рекламные агентства совместно с группами защиты общественных интересов действия по перенаправлению рекламных бюджетов. Предполагалось, что подобная политика получила распространение после того, как крупные бренды обнаружили, что их реклама размещается рядом со спорным контентом в соцсети X. Платформа ранее подавала в суд на несколько компаний, обвиняя их в незаконном бойкоте. Федеральный судья отклонил иск, постановив, что выбор конкурирующих платформ не является нарушением антимонопольного законодательства.

