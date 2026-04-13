Новосибирцы сравняли счет в серии с «Зенитом-Казань» в волейбольной Суперлиге

В полуфинале российской мужской волейбольной Суперлиги счет в противостоянии новосибирского «Локомотива» и «Зенита-Казань» вновь стал равным. Четвертый матч серии до трех побед состоялся в Новосибирске 12 апреля в присутствии 5 тыс. болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Гости в ходе матча дважды вели в счете по сетам. Они выиграли первую партию, а затем третью, где командам пришлось играть до 28 очков. Но «Локомотив» каждый раз настигал соперников и вырвал победу на тай-брейке — третьем в этой серии. Итоговый счет — 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:13) в матче и 2:2 в серии. Федор Воронков в составе железнодорожников набрал 19 очков.

Решающая игра пройдет в столице Республики Татарстан 16 апреля. Первый финалист уже известен — московское «Динамо» выиграло серию у «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

Валерий Лавский