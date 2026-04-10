Лидеры КНР и Гоминьдана договорились жить в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин принял 10 апреля лидера главной оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Пекин не впервые приглашает к себе представителей этой политической силы, однако ни один действующий лидер партии не встречался с Си Цзиньпином с 2016 года.

На встрече обе стороны подчеркнули стремление к миру между двумя берегами Тайваньского пролива. «Лидеры наших двух партий встречаются сегодня, чтобы защитить мир и стабильность нашей общей родины, содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и позволить будущим поколениям разделить светлое и прекрасное будущее»,— отметил китайский лидер на встрече с госпожой Чжэн в Доме народных собраний в Пекине. Председатель Си также подчеркнул, что «великая волна сближения и объединения соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива» является «исторической неизбежностью».

В ответ Чжэн Ливэнь пообещала, что Китай и Тайвань «совместно запустят проект возрождения китайской цивилизации». «Хотя народы по обе стороны Тайваньского пролива живут в разных системах, мы будем уважать друг друга и двигаться навстречу друг другу»,— сказала она.

КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. В 2016 году Пекин прекратил контакты с островной администрацией после того, как к власти там пришла Демократическая прогрессивная партия (ДПП), отказывающаяся от концепции единого китайского государства. Нынешнего главу тайваньской администрации Лая Циндэ, представляющего ДПП, в Пекине именуют не иначе как «опасным сепаратистом».

В отличие от ДПП, Гоминьдан традиционно поддерживает более тесные связи с Китаем. Нынешний шестидневный визит председателя партии состоялся чуть более чем за месяц до визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как считают эксперты, председатель Си постарается продавить главу Белого дома на сокращение продаж оружия Тайбэю. И Гоминьдан может оказаться Пекину здесь в помощь — гоминьдановцы и их партнер по коалиции Тайваньская народная партия контролируют большинство мест в законодательном органе острова, и без их одобрения ДПП не сможет провести дополнительный оборонный бюджет на $40 млрд для закупки в США современных систем вооружений.

Наталия Портякова