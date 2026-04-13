Маск связал с фондами Сороса победу «Тисы» на выборах в Венгрии

Организация трейдера и финансиста Джорджа Сороса «захватила власть» в Венгрии, заявил предприниматель Илон Маск. Так он прокомментировал публикацию сына Джорджа Сороса о венгерских парламентских выборах.

«Организация Сороса захватила власть в Венгрии»,— ответил Илон Маск. Он не уточнил, о какой именно организации идет речь.

Александр Сорос написал в соцсети X, что народ Венгрии «вернул себе свою страну» после победы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах. Он назвал это «решительным неприятием укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства».

Джордж Сорос — американский финансист венгерского происхождения, основатель сети фондов «Открытое общество» (признаны нежелательными на территории РФ и запрещены).