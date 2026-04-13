Путин: космический потенциал РФ все активнее работает на суверенитет

Космический потенциал России активно работает на экономику, качество жизни людей, безопасность и суверенитет страны. На это указал президент России Владимир Путин в заявлении, которое в Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу, совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы. Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства»,— указано в заявлении (цитата по сайту правительства).

Денис Мантуров добавил, что в ближайшие годы России предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности. Среди них — работа над новым качеством спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли, а также модернизация космодромов и развитие пилотируемой программы.